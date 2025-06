Jennifer Aniston: Stalker-Panik! Horror-Szenen in Bel Air

Schock-Moment für Jennifer Aniston (56): Am 5. Mai fuhr ein Mann gezielt mit einem Wagen gegen das Eingangstor ihres Anwesens im Nobel-Viertel Bel-Air, konnte erst von Wachmännern davon abgehalten werden, weiter Richtung Haus zu stürmen! Während des Vorfalls saß die allein lebende Schauspielerin im Wohnzimmer auf dem Sofa, schaute einen Film. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn die Security nicht so schnell eingegriffen hätte!