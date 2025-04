Jennifer Aniston: Verliebt in ihren Co-Star?

Nach sieben Jahren Single-Leben hat Jennifer Aniston (56) wieder Herzklopfen und Schmetterlinge in Bauch! Der attraktive Grund: Schauspielkollege Pedro Pascal (50). Vor wenigen Tagen wurde die Blondine mit ihrem "Gladiator II"-Co-Star bei einem Dinner-Date in der Hotelbar des "Sunset Tower Hotels" in West Hollywood gesichtet: Ganze drei Stunden lang steckten die beiden die Köpfe zusammen, lachten, plauderten und sahen einander immer wieder tief in die Augen.

Und auch nach den Drinks war die traute Zweisamkeit noch nicht beendet, denn noch um kurz vor Mitternacht wurden die beiden zusammen im Parkservice-Bereich gesehen. Ob sie auch gemeinsam ins Auto stiegen, ist nicht überliefert…