Jennifer Knäble: Familiendrama! Sie hat große Angst

Über 15 Jahre lang moderierte Jennifer Knäble bei RTL, war bis 2020 unter anderem bei den Morgenmagazinen "Punkt 6", "Punkt 9" sowie "Guten Morgen Deutschland" zu sehen. Was viele jedoch nicht wissen: Auch ihre jüngere Schwester Angela arbeitet beim Fernsehen. Aktuell berichtet die Nachrichtenjournalistin für ProSieben/Sat.1 aus dem Krisengebiet im Süden Israels. "Keine zwei Kilometer vom Gazastreifen entfernt", schreibt sie auf Instagram. Und sie steht auch an "der israelisch-libanesischen Grenze" sowie in Tel Aviv. Zu sehen ist in dem Beitrag auch, wie Angela mit anderen Menschen während einem Bombenalarm um ihr Leben rennt, um sich in Sicherheit zu bringen.