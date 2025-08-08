Jetzt schießt Ralf Schumachers Freund Étienne gegen Cora: "Zeit, sich vom Alten zu trennen"
Puh, mit diesem Battle hat wohl niemand so wirklich gerechnet. Jetzt mischt nämlich auch noch Ralf Schumachers Freund Étienne Bousquet-Cassagne mit ...
Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne posieren auf dem roten Teppich.
© IMAGO / Spöttel Picture
Eigentlich ist es um nach den Schlagzeilen um Ralf Schumacher (50), seinen Freund Étienne Bousquet-Cassagne (35) und Ex Cora Schumacher (48) endlich ruhiger geworden.
Doch jetzt kocht die Situation wieder hoch. Auf ziemlich lustige Art und Weise ...
Autowerbung als Parodie
Aber von Anfang an: Ralf Schumacher wurde als Erster für einen Spot engagiert. Er wirbt seit 2024 für einen Anbieter, der gebrauchte Autos verkauft. Diesen Werbespot hat Ex Cora mit viel Humor parodiert. Im gleichen Outfit macht sie Werbung für die Auto-Vermietung von "Sixt". Auch sie spricht mit einem Mann, der sich wundert: "Cora Schumacher?! Willst du mir auch sagen, wie viel mein Auto wert ist?" Die kontert: "Nee, ist mir bumsegal. Aber willst du wissen, wie günstig dieser 1er-BMW bei 'Sixt' ist?"
"Der Zeitpunkt für diesen Spot fühlt sich für mich richtig an", verriet sie dazu gegenüber "Bild". "Er ist eine liebevolle Persiflage auf das, was Ralf macht. Er kauft, ich miete. Ich finde es zeitgemäßer und schlauer, Autos über die App zu mieten, anstatt zu kaufen." Ein kleiner Seitenhieb gegen ihren Ex. Doch genau den lässt sein aktueller Freund Etienne nicht einfach so unkommentiert.
Auch Étienne mischt jetzt mit
Auch er hat nun einen Werbespot gedreht – und nimmt dabei Cora Schumacher ordentlich aufs Korn. In dem Spot wirbt der 35-Jährige für ein Auto-Abo-Unternehmen.
Auch er trifft auf den Mann, der sich wundert "Willst du mir jetzt auch was von irgendwelchen günstigen Autoabos erzählen?" Étiennes freche Antwort: "Nee, die ganzen Sparabos sind mir bumsegal." Eine deutliche Anspielung auf Cora! Und damit nicht genug. Auch Sätze wie "Zeit, sich vom Alten zu trennen!" und "Zeit für den richtigen Partner!" fallen. Autsch! Am Ende ruft ihn sein Schatz Ralf an und Étienne zwinkert frech in die Kamera.
Eine lustige Antwort, die die Zuschauer schmunzeln lässt. Wie Cora darauf reagieren wird? Man darf gespannt sein...