Aber von Anfang an: Ralf Schumacher wurde als Erster für einen Spot engagiert. Er wirbt seit 2024 für einen Anbieter, der gebrauchte Autos verkauft. Diesen Werbespot hat Ex Cora mit viel Humor parodiert. Im gleichen Outfit macht sie Werbung für die Auto-Vermietung von "Sixt". Auch sie spricht mit einem Mann, der sich wundert: "Cora Schumacher?! Willst du mir auch sagen, wie viel mein Auto wert ist?" Die kontert: "Nee, ist mir bumsegal. Aber willst du wissen, wie günstig dieser 1er-BMW bei 'Sixt' ist?"