Es geht in die nächste Runde!

Jetzt schießt Ralf Schumachers Freund Étienne gegen Cora: "Zeit, sich vom Alten zu trennen"

Puh, mit diesem Battle hat wohl niemand so wirklich gerechnet. Jetzt mischt nämlich auch noch Ralf Schumachers Freund Étienne Bousquet-Cassagne mit ...

Ralf Schumacher und Étienne Bousquest-Cassagne posieren auf dem roten Teppich. - Foto: IMAGO / Spöttel Picture

Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne posieren auf dem roten Teppich.

© IMAGO / Spöttel Picture

VonInTouch Redaktion
Uhr

Eigentlich ist es um nach den Schlagzeilen um Ralf Schumacher (50), seinen Freund Étienne Bousquet-Cassagne (35) und Ex Cora Schumacher (48) endlich ruhiger geworden.

Doch jetzt kocht die Situation wieder hoch. Auf ziemlich lustige Art und Weise ...

Autowerbung als Parodie

Aber von Anfang an: Ralf Schumacher wurde als Erster für einen Spot engagiert. Er wirbt seit 2024 für einen Anbieter, der gebrauchte Autos verkauft. Diesen Werbespot hat Ex Cora mit viel Humor parodiert. Im gleichen Outfit macht sie Werbung für die Auto-Vermietung von "Sixt". Auch sie spricht mit einem Mann, der sich wundert: "Cora Schumacher?! Willst du mir auch sagen, wie viel mein Auto wert ist?" Die kontert: "Nee, ist mir bumsegal. Aber willst du wissen, wie günstig dieser 1er-BMW bei 'Sixt' ist?"

"Der Zeitpunkt für diesen Spot fühlt sich für mich richtig an", verriet sie dazu gegenüber "Bild". "Er ist eine liebevolle Persiflage auf das, was Ralf macht. Er kauft, ich miete. Ich finde es zeitgemäßer und schlauer, Autos über die App zu mieten, anstatt zu kaufen." Ein kleiner Seitenhieb gegen ihren Ex. Doch genau den lässt sein aktueller Freund Etienne nicht einfach so unkommentiert.

Auch Étienne mischt jetzt mit

Auch er hat nun einen Werbespot gedreht – und nimmt dabei Cora Schumacher ordentlich aufs Korn. In dem Spot wirbt der 35-Jährige für ein Auto-Abo-Unternehmen.

Auch er trifft auf den Mann, der sich wundert "Willst du mir jetzt auch was von irgendwelchen günstigen Autoabos erzählen?" Étiennes freche Antwort: "Nee, die ganzen Sparabos sind mir bumsegal." Eine deutliche Anspielung auf Cora! Und damit nicht genug. Auch Sätze wie "Zeit, sich vom Alten zu trennen!" und "Zeit für den richtigen Partner!" fallen. Autsch! Am Ende ruft ihn sein Schatz Ralf an und Étienne zwinkert frech in die Kamera.

Eine lustige Antwort, die die Zuschauer schmunzeln lässt. Wie Cora darauf reagieren wird? Man darf gespannt sein...

StarsDeutsche StarsRalf SchumacherCora Schumacher
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group