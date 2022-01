Jennifer Lange: Jetzt bezieht sie endlich Stellung!

Das Thema begleitet die ehemalige Bachelor Auserwählte von Andrej Mangold schon seit ihrer Kindheit. Nicht nur jetzt im Netz, wo sie kürzlich nichts ahnend ein Ganzkörper-Bild postete und ordentlich Kritik an ihrem schlanken Köper einstecken musste, sondern auch in ihrem engsten Umfeld wird Jenny immer wieder mit Body Shaming konfrontiert, wie sie nun in ihrer Instagram-Story verriet. Ein Erlebnis war wohl besonders einprägsam, wie sie nun berichtet: