Jennifer Lange: Horror-Trip! Damit hatte sie nicht gerechnet

Jenny berichtet ihren Fans in ihrer Instagram-Story, was sich auf dem Boot wirklich abspielte. Am Anfang war noch alles Friede, Freude, Eierkuchen aber dann überkam beide durch den Seegang die Übelkeit ihres Lebens. Mehrmals mussten sich die beiden an Board übergeben und Jenny konnte nicht einmal den Haikaäfig betreten. Darius schaffte das gerade noch so, bereute seine Entscheidung aber in der gleichen Sekunde. Er musste sich ganze 3x im Wasser übergeben und das direkt auf seinen Nebenmann im Haikäfig. Das war wohl für beide Männer nicht die Erfahrung, die sie sich erhofft hatten. Haie gabs dann ebenfalls keine zu sehen. Alles in allem ein kompletter Reinfall, wie Jenny jetzt schildert: "Das war der beschissenste Trip ever. [...] Seekrank des Todes, da hat einfach nichts geholfen. [...] Was haben wir uns dabei nur gedacht, 5 Stunden Autofahrt für 2 Stunden Kotzen, da springen wir doch lieber noch hundertmal von der höchsten Brücke". Naja, damit wissen die beiden das nun für's nächste Mal. Lektion gelernt - auf die harte, ekelhafte Tour. Autsch!

