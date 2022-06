Jennifer Lopez: Trauriger Abschied! Ihr Herz zerbricht in 1000 Teile

Jennifer ist am Boden zerstört

Sein plötzlicher Tod ist vor allem für eine berühmte Kollegin ein großer Schock: Jennifer Lopez! Denn: Die beiden standen nicht nur mehrere Jahre für ihre gemeinsame Krimi-Serie "Shades of Blue" vor der Kamera, sondern waren auch privat sehr eng befreundet.

Auf Instagram trauerte J.Lo jetzt um ihren Kumpel: "Ray war meine bessere Hälfte in ‚Shades of Blue‘. Wir haben sehr intensive drei Jahre miteinander am Set gehabt. Ich war so froh, ihn an meiner Seite zu haben", so die dunkelhaarige Schönheit. Und schwelgt in Erinnerungen: "Das Erste, was mir in den Sinn kommt, wenn ich an ihn denke, ist, dass er so lieb zu meinen Kindern war … R.I.P.! Ich werde dich nie vergessen."

