Jennifer Lopez & Ben Affleck: Liebesklatsche! Ist sie nur die zweite Wahl?

Sicher, das alles soll passiert sein, bevor Ben und J. Lo (52) ihre Lovestory-Neuauflage zündeten. Doch irgendwie wirkt es nun nicht mehr ganz so, als hätte der Hollywood-Star von Anfang an nur seine verflossene große Liebe Jennifer Lopez im Visier gehabt… Im Gegenteil: Falls die Aussagen der Ladys stimmen, schrieb Ben noch wenige Wochen vor dem großen „Bennifer“-Comeback andere heiße Frauen an! Kein Wunder, dass der Hollywood-Star die Angelegenheit jetzt lieber schnell unter den Tisch kehren will: Über einen Sprecher ließ Ben sogar öffentlich erklären, er sei „seit Jahren nicht mehr auf der App aktiv“. Aber ob das stimmt? Unklar. Unbestritten dürfte aber wohl sein, dass La Lopez auf diese Flirt-Enthüllungen wohl lieber verzichtet hätte…

