Jennifer Lopez & Ben Affleck: Ihre Ehe ist endgültig am Ende!

Vom echten Kerl zum Couch-Potato

Dabei waren sie am 16. Juli noch so verliebt. "Als ich mit Ben zum Altar schritt, wusste ich, dass es der Gang ist, der mich zum Rest meines Lebens führt", schwärmte J.Lo. Mit der Schwärmerei ist nun allerdings Schluss. Denn Ben entwickelte sich zu einer richtigen Couch-Potato. Oder besser gesagt: zu einem Langweiler. Sein Wochen-Highlight: kleine Ausflüge in einen Donut-Shop. Spontane Liebeswochenenden in Europa? Romantische Überraschungen? Alles vorbei.

Glaubt man Freunden, dann reicht es J.Lo. Er ödet sie an. Und jeder, der die temperamentvolle Sängerin kennt, weiß: Bei Langeweile ergreift sie die Flucht. Wie bei ihren letzten drei Ehen ...

So sexy zeigt Jennifer Lopez sich im Netz: