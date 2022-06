Jennifer Lopez & Ben: Aus und vorbei! Ihr Hochzeitstraum ist zerplatzt wie eine Seifenblase

Ein Netflix-Team soll die Festlichkeiten für den Rest der Welt abfilmen! Denn: "Jennifer weiß genau, wie groß das Interesse an ihrer Beziehung ist“, so die Quelle. „Sie will allen zeigen, dass sie ihr Happy End bekommt!" Aber ist das wirklich eine gute Idee? Immerhin trug das öffentliche Interesse doch schon im ersten Versuch dazu bei, dass Ben und Jennifer 2003 kurz vor dem Traualtar die Notbremse zogen! "Zu 50 Prozent war der Medienrummel schuld daran, dass unsere Beziehung damals kaputt ging", bekräftigte Ben kürzlich. Doch vermutlich hat J. Lo auch für ihn schon einen edlen Zwirn in Auftrag gegeben, in dem er auf der Prunk-Parade glänzen soll! Dabei würde Ben wohl am liebsten etwas ganz anderes tragen …

Was ist Trumpf? Karo! Jedenfalls für Ben: Der Schauspieler macht sich – im Gegensatz zu seiner Zukünftigen – keinen Kopf um sein Styling! Von Montag bis Sonntag wirft sich der Schauspieler jeden Morgen ein (hoffentlich frisches) Holzfällerhemd über, und zack! Fertig ist der lässige Naturburschen-Look… Für seinen Dad-Style wird Ben seit Jahren im Netz gefeiert, doch seiner Verlobten J. Lo dürfte Bens Faible für Flanellwear ein Dorn im Auge sein! Wozu hat man schließlich mühsam all die Millionen zusammengeklaubt, wenn man sich dann trotzdem nur ein Sechserpack Karohemden in der Shopping Mall abgreift …? "Ich liebe es einzukaufen", gab die Diva selbst schon zu. "Das mache ich mit Abstand am liebsten!" Da dürfte sie bei den Hochzeitsvorbereitungen auch an Bens Outfit nicht sparen … Auch wenn der statt im edlen Frack wohl am liebsten im karierten Freizeithemd heiraten würde! Schließlich findet Ben: "Ich war ja noch nie sexy genug für Hollywood …"