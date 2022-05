Jenny Elvers: Jetzt packt sie über Sarah Connor aus

Auch wenn es Jenny an Temperament definitiv nicht fehlt, berichtet sie nun, dass sie absolut begeistert davon ist, dass Marc und seine Ex-Frau Sarah sich so gut verstehen. So gibt Jenny nun gegenüber "Gala" zu verstehen: "Ich kenne sie sowieso schon. Aber aktuell haben wir uns noch nicht getroffen. Ich finde es toll, dass wir uns alle mit unseren Ex-Partnern so gut verstehen. Mir persönlich ist es grundsätzlich sehr wichtig, wie ein neuer Partner mit seiner Ex-Partnerin umgeht." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Jenny ist ein absoluter Sarah-Fan! Und auch über Marcs Kinder findet Jenny nur liebevolle Worte. Vor allem die 15-jährige Summer hat es ihr ganz besonders angetan. Sie fügt abschließend hinzu: "Sie ist ein ganz entzückendes Mädchen. Aber bei so was hatte ich noch nie Probleme, mein Ex-Mann hatte ja auch zwei Töchter in dem Alter." Einem Patchworkfamilien-Glück steht also nichts im Weg!