Jenny Elvers & Marc Terenzi: Süße Babynachrichten

Obwohl die Liebe von Jenny Elvers und Marc Terenzi noch in den Kinderschuhen steckt, sind die beiden schon jetzt auf der Suche nach einer gemeinsamen Wohnung! Für das Paar definitiv ein ganz besonderer Schritt! Schließlich heben sie ihre Beziehung so auf die nächste Stufe! Doch damit nicht genug! Auf die Frage, welche weiteren Pläne Marc und Jenny gemeinsam haben, antworte die Heide-Schönheit gegenüber "RTL" in gewohnter Jenny-Manie: "Acht Babys". Das es sich dabei jedoch um einen Scherz handelt, muss definitiv nicht näher erläutert werden. Allerdings ist es auch kein Geheimnis, dass Jenny schon immer ein kleines Mädchen wollte. Setzt Jenny ihre Babypläne mit Marc also erneut auf die Agenda? Aktuell scheint die Beauty der ganzen Thematik allerdings noch entspannt gegenüberzustehen. So fügt sie abschließend hinzu: "Jeder, der uns privat erlebt, weiß, dass es gut ist, wie es ist. Und alles andere wird die Zeit bringen." Wie es bei den beiden wohl weiter geht? Wir können gespannt sein ...