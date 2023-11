Jenny Elvers nach Alkoholrückfall: Jetzt packt eine Freundin aus

Wie konnte es zu diesem schlimmen Rückfall kommen? "Ich leide seit über zehn Jahren an Depressionen, darum habe ich damals ja auch angefangen zu trinken und mich mit Alkohol zu betäuben. Ich bin eigentlich medikamentös gut eingestellt. Dennoch gibt es immer wieder Phasen, in denen ich traurig bin und merke: Ich muss aufpassen", erklärte sie in der Bild-Zeitung. "In den Tagen vor dem 31. Oktober ging es mir nicht gut. Ich habe nur geweint, hatte keine Kraft, um aufzustehen. Ich habe mir ein Ventil gesucht, leider das Falsche, und habe an diesem einen Tag Alkohol getrunken. In Kombination mit den Medikamenten das Schlimmste, was ich hätte tun können." Der Grund für ihre Suff-Fahrt? Jenny habe angeblich nicht gewollt, dass ihr Sohn Paul (22) sie in diesem Zustand sieht. "Darum bin ich ins Auto, wollte von Hamburg nach Berlin fahren, dort ist mein Arzt, der mich kennt. Ich brauchte dringend Hilfe. Unterwegs, als ich merkte, ich schaffe es nicht, sicher Auto zu fahren, bin ich von der Autobahn abgefahren. Ich wollte ein bisschen schlafen, bis es mir besser geht."