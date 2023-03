Jenny Elvers: Schockierende Alkohol-Beichte

Als "Perfektionistin" geriet sie unter Druck, obwohl sie nachts wach lag, am nächsten Tag abzuliefern: Erst holte sie sich frei verkäufliche Schlaftabletten. "Die Dinger ballern ganz schön, kann ich nur vor warnen", sagt sie heute. Dann trank sie gegen die Unruhe abends Rotwein – eine fatale Kombination mit den Pillen! Binnen zwei Wochen geriet sie in so eine starke körperliche Alkoholabhängigkeit, dass ihr Arzt meinte: "Da hätten Sie auch Crack rauchen können."

Aber welches Problem hat sie nicht schlafen lassen? Ein Trauma, das sie heute behandeln lässt. "Das weiß mein Therapeut und ich und sonst niemand", deutet sie an. "Das ist etwas, was ich seit Jahren in mir trage." Immerhin: Nachdem Jennys Sucht öffentlich wurde, half ihr ein Entzug aus dem Teufelskreis.

