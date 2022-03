Jenny Elvers & Marc Terenzi: Ihr Glück hält schon seit 6 Jahren

Gegenüber "RTL" geriet Jenny Elvers nun in Plauderlaune und offenbarte, dass sie ihren Liebsten das erste Mal vor sechs Jahren kennenlernen durfte. So erinnert sie sich zurück: "Wir kennen uns tatsächlich schon lange. Wir kennen uns seit 2016." Doch ihre Herzen fanden erst jetzt zueinander. Auch zu Überraschung von Jennys Sohn Paul. So soll er seine Mutter nach dem Liebesouting vollkommen entrüstet gefragt haben: "Mama dein Ernst?" Doch Jenny und Marc lassen sich von all den Reaktionen von Außen nicht aus der Ruhe bringen. Ganz im Gegenteil sogar! Vor allem Marc kommt aus dem Schwärmen über seine neue Liebe gar nicht mehr heraus: "Jenny passt sehr gut zu mir. Sie hat fast die gleiche Vergangenheit wie ich. Wir beide sind in dieser Branche. Sie hatte auch eine schwierige Zeit genauso wie ich, fast die gleiche, wir haben das gemeinsam." Mehr Gefühle gehen wohl kaum …