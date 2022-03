Jenny Elvers & Marc Terenzi: Beim Knutschen erwischt!

Marc und Jenny sind unzertrennlich

Jenny und Marc sollen sich im Januar bei Dreharbeiten in Thailand ineinander verguckt haben. Obwohl sie jede freie Minute miteinander verbringen, hat die Sache derzeit noch einen Haken: Sie wohnen nicht in derselben Stadt! Während der Musiker in einem Berliner Hotel lebt, wohnt seine Liebste noch in Lüneburg. Laut "Bild"-Informationen sollen sie allerdings schon nach einer gemeinsamen Wohnung suchen. Wie romantisch!

Auf den Instagram-Accounts der beiden sucht man bisher noch vergeblich nach gemeinsamen Pärchen-Fotos. Auch ein offizielles Statement fehlt bisher. Doch nach den Knutsch-Fotos, die jetzt aufgetaucht sind, besteht sowieso kein Zweifel mehr an ihrer Liebe...

Zoff um ihre Tochter! Was ist nur bei Marc Terenzi und Sarah Connor los?