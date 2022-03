Jenny Elvers & Marc Terenzi: Jaa, es ist Liebe!

Es hat heftig gefunkt

"Ich bin romantisch, ich glaube an die große Liebe – irgendwann. Es hat jetzt einfach nicht gepasst. Wir haben zwei verschiedene Berufe: Sie ist in einer Firma und ich bin ein Musiker. Das sind komplett verschiedene Sachen", erklärte Marc vor wenigen Tagen gegenüber RTL. Und nun scheint er genau das gefunden zu haben, wonach er so lange gesucht hat!

In dem Umfeld der beiden weiß man wohl auch schon Bescheid. "Jenny und Marc sind total verliebt und nehmen ihre Beziehung sehr ernst", verrät eine Freundin dem Blatt. Außerdem wurde Jenny vor wenigen Wochen in dem Berliner Hotel gesichtet, in dem Marc derzeit wohnt. Offiziell bestätigt haben die beiden ihre Liebe noch nicht, doch alles deutet darauf hin, dass sie Schmetterlinge im Bauch haben...

