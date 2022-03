Marc Terenzi: Jetzt packt er über die Trennung aus

Trotz des Beziehungs-Aus der beiden, gibt Marc Terenzi die Hoffnung nicht auf, irgendwann einmal die richtige Frau für sich zu finden und verrät weiter, wieso es mit Viviane nicht geklappt hat: "Ich bin romantisch, ich glaube an die große Liebe – irgendwann. Es hat jetzt einfach nicht gepasst. Wir haben zwei verschiedene Berufe: Sie ist in einer Firma und ich bin ein Musiker. Das sind komplett verschiedene Sachen." Als Stylistin lebt Viviane in Berlin. Das Paar ging jedoch nicht im Bösen auseinander, wie Marc beteuert: "Wir sind immer noch gute Freunde, wir sind im Guten auseinander gegangen. Wir beide möchten uns auf unsere Karrieren fokussieren. Wir kommen aus zwei verschiedenen Welten, aber wir sind immer noch gute Freunde". Dann muss Marc Terenzi wohl weiterhin auf die große Liebe warten...

