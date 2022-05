Jenny Elvers & Marc Terenzi: Jetzt spricht sie erstmals über ihre Trennung

Knappe vier Monate sind Jenny Elvers und Marc Terenzi schon ein Liebespaar! Doch vor einigen Tagen machte die Meldung die Runde, dass Jenny und ihr Liebster bereits getrennte Wege gehen sollen! Doch was ist dran an den Gerüchten? In einer ehrlichen Beichte verschafft Jenny nun Klarheit und äußert sich erstmals zu der angeblichen Trennung von ihrem Marc!

Auch interessant: