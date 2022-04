Jenny Frankhauser: Auf frischer Tat ertappt! Sie gerät in Erklärungsnot

Jenny wurde erwischt

Den Adleraugen ihrer Fans entgeht nichts. Als Jenny in dieser Woche auf dem Friseurstuhl sitzt, um sich den Ansatz nachfärben zu lassen, verrät sie sofort, dass es sich dabei um ammoniakfreie Farbe handelt, die sicher für schwangere Frauen ist. Doch ihre Anhänger lassen nicht locker! Sie entdecken natürlich sofort das Cola-Glas, das vor ihr steht...

"Ich trinke ja keinen Kaffee mehr, weil ich mich plötzlich so krass davor ekele. Aber da bin ich fast schon froh darüber, weil ich wirklich sehr viel Kaffee getrunken habe. Ich habe gehört, 1-2 Tassen sind aber auch nicht schlimm. Also ging ich davon aus, dass ich ab und zu eine Cola Zero trinken darf, wenn sogar Kaffee erlaubt ist" rechtfertigt Jenny sich. "Ich brauche das manchmal. Bisschen Koffein und der Geschmack. Aber wirklich eher selten und auch nur ein Glas."

Zum Glück nimmt sie ihren Fans den Hinweis nicht übel: "Ihr könnt mir ruhig immer schreiben. Bin immer froh, wenn ihr mich auf etwas hinweist, was für mein Baby gefährlich sein könnte. Nehme das echt nicht krumm."

