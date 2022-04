Jenny Frankhauser: Süßer Hinweis! Sie plaudert über den Baby-Namen

Jenny ist im Baby-Fieber

Während einer Fragerunde will ein Fan wissen, wie wahrscheinlich es ist, dass Jennys Kind einen ausgefallenen Namen bekommt. Sie entscheidet sich für 50 % und verrät: "Soooo ausgefallen ist er jetzt nicht, würde ich mal sagen. Der Name steht auch noch nicht zu 100 % fest. Er ist einfach schön, für unseren Geschmack. Zeitlos und passt zum Nachnamen. Ich wollte zwar immer etwas krass Ausgefallenes, aber wenn es sich am Ende blöd anhört mit dem Nachnamen, macht es für mich keinen Sinn. Außerdem mag ich 'moderne' Namen und Steffen eher die 'altmodischen'. Katastrophe, sag ich euch."

Kurz darauf verrät Jenny auch, dass ihr Kind den Nachnamen von Steffen tragen wird: König. Da das Traumpaar sowieso heiraten möchte, bietet sich das natürlich hervorragend an...

