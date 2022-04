Jenny Frankhauser: Total verändert! Sie ist kaum wiederzuerkennen

Jenny hat sich verändert

"Ich war früher immer so genervt von den Frauen, die schwanger wurden oder ein Kind hatten und dann über nichts anderes mehr gesprochen haben", gesteht Jenny in ihrer Instagram-Story. Sie hätte immer geglaubt, dass ihr das nicht passieren könne. "Und jetzt! Es gibt nichts anderes in meinem Kopf aktuell, außer Baby, Babyplanung, Zukunft mit Baby, Schwangerschaft. Es tut mir wirklich leid, ich kann nicht anders", gesteht sie lachend.

Eigentlich hatte Jenny vor, die Babythemen nur auf YouTube zu teilen. Doch daraus ist nichts geworden! Mit der Zeit wolle sie aber zu ihrem alten Content zurückkehren. "Wenn ich mich beruhigt habe", schreibt sie offen und ehrlich. "Es macht aber auch so viel Spaß, darüber zu sprechen und mich mit euch auszutauschen und zu freuen!" Wie süß!

Frisuren-Fail! So hat Jenny Frankhauser sich das nun wirklich nicht vorgestellt: