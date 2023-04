Jenny Frankhauser: Baby Nummer 2! Jetzt ist es offiziell

Bei Instagram will ein neugieriger Fan wissen, wann das zweite Baby kommt! "Das dauert noch", verrät Jenny ehrlich. "Wir möchten, dass unser Damian schon etwas 'selbstständiger' ist, zum Beispiel alleine isst oder so. Zwei so ganz kleine würden wir nicht schaffen." Das können die Fans sicherlich nachvollziehen, denn Jennys Sohn wacht in der Nacht jede Stunde auf. An Schlaf ist da nicht zu denken!

Wenn das zweite Kind dann irgendwann kommt, sind Jenny und Steffen jedenfalls gut vorbereitet. Die passenden Klamotten haben sie ja schon! "Ich behalte einiges für Baby Nummer zwei, aber ich kann auch nicht alles behalten", so die 30-Jährige. "Ich habe nun drei Kisten aussortiert." Trotzdem ist noch genug für den zweiten Knirps da. Bleibt abzuwarten, wann das Paar diesen großen Schritt wagen wird...