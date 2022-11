Jenny Frankhauser: Das war's! Die frischgebackene Mama macht eine Auszeit

Die 30-Jährige kündigt in ihrer Instagram-Story deshalb jetzt eine Auszeit an: "Ich bin mal ein paar Tage offline und genieße etwas Ruhe. Brauche das einfach mal. Ich glaube, zwei Wochen Babypause waren einfach zu kurz und ich habe das Bedürfnis, mich etwas zurückzuziehen.", erklärt Jenny.

Weiter betont sie: "Immer funktionieren, funktioniert eben nicht... und das ist okay." und möchte auch in Zukunft anders handeln. So nimmt sie sich vor, sich beim nächsten Baby direkt eine längere Auszeit zu gönnen. Klingt so, als wäre Baby Nummer 2 bereits in Planung!

Ihr wollt wissen, was bei Jennys Schwester Daniela Katzenberger und ihrem Ehemann Lucas Cordalis los ist? Im Video erfahrt ihr mehr!