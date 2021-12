Jenny Frankhauser: Endgültiger Schlussstrich! Es ist aus und vorbei

Sie will jedenfalls einen Neustart auf Mallorca wagen und das alte Leben hinter sich lassen. "Das Leben ist zu kurz, um es nicht zu machen", so Jenny Frankhauser. Die Wohnung in Ludwigshafen will der TV-Star aber dennoch behalten. Sobald sie eine Finca auf Mallorca gefunden hat, steht dem neuen Leben wohl nichts mehr im Weg...

Skandal um den neuen Freund von Jenny Frankhauser - mehr dazu hier im Video: