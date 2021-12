Laura Müller: Dreiste Abzocke! Es herrscht nur noch Wut

Statt heißen Schnappschüssen gibt es Videos, in denen Laura jeden Tag ein Türchen ihres Adventskalenders öffnet, zu sehen. Schon das erste Präsent ist an Dekadenz nicht zu überbieten. Der hoch verschuldete Michael hat seiner Frau einen 400-PS-starken Range Rover gekauft. In dem kurzen Video packt die 21-Jährige den Schlüssel aus und stöckelt zur Straße und zeigt stolz den Innenraum des Autos. Klar, dass die "Only Fans"-User stinksauer sind. Für 35 Dollar Beitrag hätten sie viel mehr nackte Haut erwartet…