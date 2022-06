Jenny Frankhauser: Hurra, Baby Nummer zwei!

Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen freuen sich schon so sehr darauf, ihr erstes gemeinsames Kind in den Armen zu halten. Daraus, dass sie sich eine eigene Familie wünscht, hat die Influencerin nie ein Geheimnis gemacht. Und bevor ihr Söhnchen überhaupt das Licht der Welt erblickt hat, denkt Jenny sogar schon an Baby Nummer zwei...