Jenny Frankhauser: Mama Iris geht es "gar nicht gut" - Jetzt spricht sie über die Affäre!

Jenny schätzt die Lage als überspitzt ein und sagt weiter: "Es stehen so viele Vorwürfe im Raum, so vieles sieht schlimmer aus, als es wirklich war – und ja, es wurde sicher Mist gebaut". Was genau für "Mist" ließ sie jedoch nicht durchsickern.

Auch über den Gemütszustand ihrer Mutter äußert sich Jenny Frankhauser in der Fragerunde und gibt zu, wie es ihrer Iris Klein nach dem ganzen Affären-Drama wirklich geht: "Gar nicht gut. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, außer, dass ich mal wieder schockiert bin, wie ekelhaft manche Menschen sind".

