Jenny Frankhauser: Traurige Beichte! Sie haben sich auseinandergelebt

Jenny hat viele Freunde verloren

Während einer Fragerunde will ein Fan wissen, ob Jennys Freundschaften sich in letzter Zeit verändert haben. "Ja, sogar sehr", gesteht sie. Besonders, seit sie mit Steffen zusammen ist! "Da fallen schon mal einige Freunde weg, mit denen man so gut wie nur am Feiern gewesen war."

Doch auch die Tatsache, dass sie ein Baby bekommt, hat einige Dinge verändert, da sich "die Interessen und Prioritäten stark verändern". "Aber das ist alles okay", versichert Jenny ihren Followern. "Ich bin mit keinem davon im Streit. Teilweise hat man sich einfach nach den vielen Jahren Freundschaft irgendwie auseinandergelebt. So ist das Leben und es ist okay. Man geht in verschiedene Richtungen und dennoch ist man dankbar für die wundervolle Zeit."