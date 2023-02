Jenny Frankhauser: Trauriges Geständnis nach der Schwangerschaft!

In ihrer Instagram-Story beichtet die 30-Jährige nun, dass sie aktuell ziemlich unzufrieden mit sich und ihrem Körper ist: "Manchmal, muss ich ehrlich sagen, erschrecke ich mich vor meinem Spiegelbild", gesteht Jenny. Denn nach der Geburt habe sie wohl noch einmal ordentlich zugenommen, weswegen sie sich überhaupt nicht mehr wohl in ihrer Haut fühle. "Ganz ehrlich: So dick wie aktuell war ich noch nie!", erklärt sie.

Doch den Kilos möchte sie trotz Neugeborenem den Kampf ansagen und startet nun mit einem Sportprogramm: "Aber ich muss es ganz langsam angehen. Ich bin sehr ungelenkig und 'schwach' geworden, wie eingerostet, und darf meinen Körper jetzt nicht überbelasten", stellte sie klar.

