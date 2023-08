Jenny Frankhauser & Freund Steffen: Horror-Vorwürfe! Sie kann es nicht mehr ertragen

"Ich habe so langsam überhaupt keinen Bock mehr auf Instagram", klagt Jenny in ihrer Instagram-Story. Die Negativität ziehe sie derzeit einfach nur noch runter, weshalb sie sich am liebsten zurückziehen würde. In letzter Zeit würden die Fans ihr immer wieder böse Vorwürfe machen. "Zum Beispiel, dass wir homophob sind. Da denke ich mir, woher kommt so eine gequirlte Scheiße? Meine lesbischen Tanten lachen sich kaputt. Bitte hört auf, so eine Scheiße zu verbreiten. Das ist einfach furchtbar."

Doch das ist nicht die einzige Anschuldigung, die das Paar sich anhören muss! Einige Follower behaupten, dass Steffen rechtsradikal sei. Selbst für ein simples Kreuz auf einer Kaffeetasse mussten sie sich schon rechtfertigen. "Habt ihr keine anderen Sorgen? Dann freut es mich für euch. Aber bitte hört doch auf, Leuten irgendeine Scheiße unterstellen. Also, ganz offiziell: Wir sind nicht homophob. Wir sind nicht rechtsradikal."