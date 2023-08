Jenny Frankhauser & Freund Steffen: Zuckersüße Überraschung!

Pünktlich zum 33. Geburtstag ihres Liebsten meldet Jenny Frankhauser sich mit einem rührenden Beitrag bei ihren Instagram-Fans. "Danke, liebe Schwiegermama, dass du an diesem Tag vor genau 33 Jahren den tollsten und wertvollsten Menschen auf die Welt gebracht hast, den ich jemals kennenlernen durfte", schreibt sie zu einem süßen Pärchen-Foto. "Alles erdenklich Gute zu deinem Geburtstag, mein Schatz. Auf dass all deine Wünsche und Träume in Erfüllung gehen und du immer glücklich und gesund bleibst. DU bist das BESTE, was mir je passiert ist! Deine kleine Familie liebt dich über alles."