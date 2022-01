Jenny Lange: Heftige Attacke! Jetzt platzt ihr der Kragen

Fieses Bodyshaming auf Instagram

In ihrer Story teilt Jenny die Nachricht eines Fans. Darin steht: "Geh bitte zum Arzt!!! Du bist viel zu dünn. Du bist für viele Frauen ein Vorbild. Siehst du das selber nicht, hast du ein echtes Problem. Meine Schwester hat dich gesehen und sie ist Ärztin." Andere User scheinen das ähnlich zu sehen. "Frau, wieso hast du so abgenommen? Viel zu dünn. Langsam eher mager", schreibt ein anderer Instagram-Nutzer.

Das will Jenny nicht unkommentiert lassen! "Den ein oder anderen werden diese Nachrichten wahrscheinlich getriggert haben. Ich für mich kann schon mal sagen, dass ich damit mittlerweile sehr gut umgehen kann. (...) Ich denke, jeder von uns ist mal mit dem Thema in Berührung gekommen. Du bist zu dick, du bist zu dünn. Oder vielleicht hast du es auch schon mal zu jemandem gesagt, ohne darüber nachzudenken. (...) Was genau ist das Ziel hinter so einer Äußerung?", fragt sie sich. "Ich hatte einfach das Glück und bin mit den Genen von meinem durchtrainierten Papa auf die Welt gekommen und bin von Natur aus schlank, athletisch. Ich hatte mit zehn Jahren schon ein Sixpack. Und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern.

Außerdem könne sie nicht verstehen, warum Menschen behaupten, dass ihr Freund nicht auf sie stehen würde, weil sie dünn ist. "Mein Mann findet mich so unfassbar sexy. Und anhand der Male, die wir Sex haben, würde ich auch sagen, dass das nicht der Wahrheit entspricht", stellt sie selbstbewusst klar.

