Jenny Lange: Kreislaufkollaps! Große Sorge um ihre Gesundheit

Jenny Lange und ihr Freund Darius Zander haben einen wunderbaren Urlaub in Südafrika genossen. "Wir haben in den vergangenen vier Wochen unglaublich viel gesehen und erlebt. Momente, die uns keiner mehr nehmen kann. Momente, die wir kreiert haben und für immer in unseren Herzen sind", schwärmt die dunkelhaarige Schönheit auf Instagram. Doch leider ist die Rückreise nicht ganz so angenehm gewesen. Der Grund: Jenny hat sich eine Magen-Darm-Infektion zugezogen!