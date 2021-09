Jenny Lange: Traurige Beziehungs-Beichte! Jetzt platzt es aus ihr heraus

Eigentlich galten Jenny Lange und Andrej Mangold lange als absolutes Traumpaar. Umso überraschender war es für die Fans, als die beiden nach ihrer Zeit im "Sommerhaus der Stars" ihre Trennung bekannt gaben. Mittlerweile sind schon mehrere Monate vergangen und Jenny hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Doch in der Liebe lief es bei ihr nicht immer so gut wie heute...