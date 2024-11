Jens Büchner: Süße Botschaft zu seinem 6. Todestag

Gegenüber "Bild" gab Danni Büchner anlässlich des Todestages Jens Büchners zu: "Jens war für alle meine Kinder gleichermaßen der Papa. Seine herzliche Art hat ihn für uns alle so unendlich wertvoll gemacht. Jens hat bei uns seine Spuren in unseren Herzen und Erinnerungen hinterlassen." Wie tief diese Spuren noch heute sind, macht auch ihre Tochter Joelina Karabas klar, die zwar nicht die leibliche Tochter von Jens Büchner war, in ihm jedoch trotzdem eine Vaterfigur gesehen hat.

In ihrer Instagram-Story fand Joelina emotionale Worte und richtete diese direkt an den verstorbenen Jens Büchner: "Ich würde dir so viel erzählen. Dass ich endlich den Job gefunden habe, der mir zu 100% Spaß macht. Dass ich ausgezogen bin und du würdest erstmal lachen, aber dann sagen, dass du sehr stolz auf mich bist. Du würdest bei Diego und Jenna manchmal ausflippen, aber im nächsten Moment lachen", schreibt 25-Jährige über die Reaktionen, die sie von Jens, wäre er noch am Leben, zu ihren Erfolgen und seinen größer-werdenden Zwillingen erwarten würde.

Weiter wird sie noch deutlicher, wie sehr sie ihn vermisse und welch großes Loch er in ihrer aller Leben hinterlassen hätte: "Das Leben ist oft unfair und es hat genau dich aus unserem Leben gezogen. Ich hoffe, du weißt, dass wir dich nie vergessen und auch heute noch froh sind, dich jahrelang an unserer Seite gehabt zu haben."

