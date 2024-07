Jeremy Fragrance: Bewerbung per Mail! Skurrile Suche nach einer Freundin

Jeremy Fragrance überlässt nichts dem Zufall! Er will wirklich alle überhaupt nur erdenklichen Möglichkeiten abwägen – auch wenn es um seine zukünftige Freundin geht. Auf Instagram rief er seine potenziellen Verehrerinnen nun dazu auf, sich per Mail unter "Girlfriend@jeremyfragrance.com" bei ihm zu melden, wenn sie Interesse daran haben, seine Freundin zu werden.

"Ich will eine Freundin. Ich kenne bereits einige der besten Frauen auf der Erde, aber es fühlt sich für mich richtig an, diese Strategie, bevor ich mich verpflichte, auch für eine mögliche Freundin, und natürlich mehr, anzuwenden." Lediglich zwei Voraussetzungen müsse sie erfüllen: "Sie muss christlich und unter 32 Jahre alt sein", betont er in seinem Aufruf auf der Social-Media-Plattform.