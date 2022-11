Jeremy Fragrance & Walentina Doronina: Liebeshammer nach Mega-Zoff!

Walentina spricht bereits von echten Gefühlen. "Man sagt ja immer bekanntlich: Was sich hasst, dass liebt sich", so das TV-Sternchen. "Jeremy ist verliebt in mich. Man könnte fast denken Romeo und Julia." Sie schmiedet sogar schon Zukunftspläne. "Vielleicht kommen wir ja auch beide ins Finale." Woraufhin Gentleman Jeremy flötet: "Ich hätte auch null Probleme, wenn du das dann gewinnst." Ob die Stimmung auch in den nächsten Tagen so rosig bleibt oder es doch wieder knallt? Es bleibt spannend...

