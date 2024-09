Calantha Wollny: Überraschende Pläne! So geht es nach ihrer Obdachlosigkeit weiter

Viele Fragen blieben unbeantwortet, in Bezug auf einige Themen sprach Calantha aber auch Tacheles. Eines davon war die Situation mit Mama Silvia Wollny und der kleinen Püppi. Auffällig: War der Ton zuletzt scharf, zeigte sich Calantha nun verhältnismäßig versöhnlich. So verneinte sie beispielsweise die Frage, ob sie plane, ein Enthüllungsbuch über die Wollnys zu schreiben (so wie es Vater Dieter Wollny einst in Zusammenarbeit mit Jeremy Pascal Wollny und Silvias ältester Tochter Jessica Birkenheuer tat). Ihre Mutter habe ihr "so gesehen nichts getan", so die "Die Wollnys"-Aussteigerin. Sie sei ihrer Mutter in vielerlei Hinsicht sogar dankbar, immerhin kümmere sie sich um Cataleya und gebe ihr ein Zuhause. Sie selbst sei dazu nicht in der Lage gewesen, so Calantha. Ihr Ärger rühre viel eher daher, dass gewisse Ereignisse aus der Vergangenheit verleumdet würden, was für sie sehr bedauerlich sei.