Jessica Haller: Baby-Glück! Sie ist so stolz

Eins ist klar, Jessica geht in ihrer Mama-Rolle richtig auf. Sie platzt fast vor Stolz über die tolle Entwicklung ihrer kleinen Tochter und schreibt emotionale Zeilen unter dieses schöne Familienfoto: "Mami ist so unfassbar emotional heute. Als du heute vor einem Jahr auf die Welt gekommen bist konnte ich die Liebe zu dir nicht beschreiben heute liebe ich dich noch mehr und ich hoffe das ich immer eine gute Mami für dich sein kann, dir das geben kann was du verdienst". Auch andere Promi-Mütter sind von diesem süßen Posting gerührt. So schreibt zum Beispiel die schwangere Kim Gloss: "Happy birthday an die kleine Prinzessin und auch an ihre tolle Mama".

Da freut sich gewiss auch die kleine Hailey-Su, dass ihr so viel Liebe von allen Seiten entgegen kommt. Einfach nur Zucker!

