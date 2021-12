Jessica Paszka & Johannes Haller: Erstes Statement nach Traumhochzeit

Lange wurde spekuliert, welches Datum sich Jessica Paszka und Johannes Haller für ihre Traumhochzeit in Österreich nun ausgesucht haben. Jetzt wurde es der 17.12.2021! Ihre standesamtliche Trauung zelebrierte das "Bachelorette"-Traumpaar nun schon fast so pompös als wäre es die große Hochzeit gewesen und gaben sich in romantischer Schneekulisse komplett in Weiß das Ja-Wort. Hach, wie schön! Nach langer Zeit des Bangens, ob ihre Märchenhochzeit wirklich in Österreich stattfinden kann, kam nun doch alles so, wie es sich die beiden erträumt haben. Nun melden sich die Turteltauben erstmals nach den Feierlichkeiten zurück.