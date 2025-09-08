Rückblickend war gerade die Trennung der entscheidende Wendepunkt für ihre Liebe. “Wir haben durch unsere Trennung tatsächlich viel gelernt – über uns, unsere Liebe und darüber, wie wichtig und richtig wir füreinander sind”, erzählt Katja in einem Interview der GALA. Die Zeit ohneeinander habe nicht nur Klarheit gebracht, sondern auch bestätigt, dass sie trotz aller Unterschiede perfekt zusammenpassen.