Jimi Blue Ochsenknecht: Neue Arbeit! „Bei mir läufts nicht gut, ich brauch den Job“

Schon lange ist von seiner Schauspielkarriere nichts zu sehen. Vor kurzem drehte er jedoch mit der ganzen Ochsenknecht-Familie die neue Staffel zu „Diese Ochsenknechts”, die seit dem 16. September auf Sky und Wow verfügbar ist. Nach seinem „Knast”-Aufenthalt scheint Jimi über sein Leben nachgedacht zu haben, es war wohl genug Zeit zur Reflexion da. Vielleicht ist ihm ja in der Zeit bewusst geworden, welche Fehler er gemacht hat? Wer ihn aufmerksam verfolgt, bemerkt nämlich schnell, dass sich der 33-Jährige heute anders gibt als früher.