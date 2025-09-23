Jimi Blue Ochsenknecht: Neue Arbeit! „Bei mir läufts nicht gut, ich brauch den Job“
Erst der Knast in Österreich, dann stand er vor Gericht und zum Abschluss noch Stress mit Sophia Thomalla bei „Are you the one”. Mit welcher Überraschung rückt der Ex-„Wilde-Kerle“-Star als Nächstes raus?
Jimi Blue Ochsenknecht bei der Weltpremiere „Die Ironie des Lebens” im Mathäser Filmpalast München
© Imago/Spöttel Picture
Jimi Blue Ochsenknecht ist mittlerweile 33 Jahre alt, doch sein Leben scheint er nicht richtig unter Kontrolle zu haben. Gescheiterte Beziehungen häufen sich, um das gemeinsame Kind mit Reality-Star Yeliz Koc gab es lange Streit und hinzukommt, dass der junge Vater ohne Schauspiel-Engagement dasteht.
Jimi Blue Ochsenknecht zurück im Familien-Business
Schon lange ist von seiner Schauspielkarriere nichts zu sehen. Vor kurzem drehte er jedoch mit der ganzen Ochsenknecht-Familie die neue Staffel zu „Diese Ochsenknechts”, die seit dem 16. September auf Sky und Wow verfügbar ist. Nach seinem „Knast”-Aufenthalt scheint Jimi über sein Leben nachgedacht zu haben, es war wohl genug Zeit zur Reflexion da. Vielleicht ist ihm ja in der Zeit bewusst geworden, welche Fehler er gemacht hat? Wer ihn aufmerksam verfolgt, bemerkt nämlich schnell, dass sich der 33-Jährige heute anders gibt als früher.
„Bei mir läufts nicht gut, ich brauch den Job“
Nachdem sich Jimi nun dem Leben stellen möchte, hat er sich auch wieder seiner Ex-Partnerin Yeliz Koc und Tochter Snow angenähert. Yeliz vertraut ihm! Jimi beweist es und macht kurzen Prozess: Er ist nicht nur zum Babysitter avanciert, sondern arbeitet seit Neustem sogar für Yeliz.
Ja, richtig gehört, für deren Business packt der ehemalige Kinderstar aktuell fleißig Kartons. Als Goodie packt er sogar Autogrammkarten dazu, um das Geschäft zu beleben. Jimi spricht Klartext: „Bei mir läuft's nicht gut, ich brauch den Job.“ In einer Instagram-Story postet die 31-Jährige stolz ein Video von ihrem Ex-Partner, wie er sich als „Influencer“ versucht, um ihre Produkte zu präsentieren.
Wir bleiben also gespannt, wie lange Jimi als Praktikant bei Yeliz' Firma „Yelicious Beauty” durchhalten wird und ob die beiden bald wieder mehr als nur Arbeitskollegen werden.