Diese Ochsenknechts: Comeback, Drama und Flammen – Alle Informationen zur neuen Staffel 4

Während Jimi an sich arbeitet und Mama Natascha auf ihre Gesundheit achtet, verfolgt Cheyenne Ochsenknecht ihren großen Traum in der Modebranche. Das ehemalige Model tritt in die Fußstapfen ihrer Mama und versucht sich als Fashion-Designerin: Cheyenne launcht ihre erste eigene Kollektion mit About You! Ein Herzensprojekt, das ihr einiges abverlangt, denn nebenbei steckt sie gemeinsam mit Ehemann Nino Sifkovits (28) viel Energie in den gemeinsamen Bauernhof in Österreich und ist zweifache Mama von Tochter Mavie (*2021) und Sohn Matteo (*2023).

Doch es kriselt in einer wichtigen Beziehung der hübschen Landwirtin: Mit ihrem berühmten Vater Uwe Ochsenknecht. Die Beziehung war schon lange kompliziert, doch jetzt ist für sie endgültig Schluss. Bereits im Trailer dankt sie ihrer Mutter Natascha, dass diese sie allein großgezogen hat und auch beim Presseevent macht Cheyenne klar, dass das Verhältnis zu ihrem Papa mehr als angeschlagen ist. Seit der Scheidung ihrer Eltern im Jahr 2009 hat sich das Verhältnis nie wirklich erholt und Cheyenne hat entschieden, dass sie ohne ihn glücklicher ist. Eine Versöhnung? Erst einmal ausgeschlossen.