Mittelwelle dürften alle mitbekommen haben, dass Jimi Blue Ochsenknecht (33) vor kurzem am Flughafen in Hamburg festgenommen und anschließend nach Österreich ausgeliefert wurde. Und genau dort soll ihm jetzt im Eilverfahren der Prozess gemacht werden. Schon am 22. August muss der Schauspieler sich wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Und dabei könnte ihm eine Haftstrafe von bis zu drei Jahren drohen!