Jimi Blue Ochsenknecht: Emotionale Worte von seiner Freundin Laura Marie

Auf Instagram stellen Jimi Blue Ochsenknecht und seine Laura Marie Geissler immer wieder ihre Liebe zur Schau. Die beiden teilen süße Couple-Momente mit ihren Fans und widmen einander rührende Liebeserklärungen. So auch jetzt, als die Rennfahrerin in ihrer Instagram-Story wieder emotionale Worte an den Schauspieler richtet und einen Screenshot eines Chat-Verlaufs teilt, in dem es zu deutsch heißt: "Acht Milliarden Menschen und du bist immer noch mein Lieblingsmensch". In dem Posting markierte sie Freund Jimi, der die süße Nachricht direkt in seine Instagram-Story repostete. Da scheinen die beiden Turteltauben ja noch immer verliebt wie am ersten Tag zu sein. Einfach nur Zucker!

Wie ihre Liebesgeschichte ihren Lauf nahm erfährst du im Video: