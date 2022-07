Jimi Blue Ochsenknecht: Schlammschlacht vor Gericht! So sehr demütigte er Yeliz

Das war's

Die 10 schmutzigsten Promi-Trennungen aller Zeiten

Die Liebe ist ja so eine Sache. Erst entflammt sie voller Wucht und reißt die Beteiligten in einen Strudel voller Liebeleien. Sie kuscheln, sie knutschen, sie schwören sich die ewige Liebe - bis es dann schlagartig alles aus ist! Die Flamme erlischt so schnell, wie sie entflammt ist. Und das können auch die Reichen und Schönen aus der Promi-Welt nicht verhindern. Hier findet ihr die 10 schmutzigsten Promi-Trennungen aller Zeiten: