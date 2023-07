Jimi Blue Ochsenknecht: Er gratulierte Schwester Cheyenne nicht zum Geburtstag!

Jimi Blue Ochsenknecht steht mit seiner Familie seit einiger auf Kriegsfuß. Seit der Schauspieler mit seiner Freundin Laura Marie Geißler zusammen ist, gibt es die beiden nur noch im Doppelpack. Für Jimis Familie und besonders für Mama Natascha und Schwester Cheyenne ist der Kontakt seither nicht leicht.

Jimi lässt durchblicken, dass ihm dieser wohl aktuell auch nicht so wichtig sei, als er am Rande einer Veranstaltung in München von RTL vor einigen Wochen auf den Streit angesprochen worden ist: "Dazu sage ich jetzt nichts. Familie ist Familie und der Rest ist privat", antwortet Jimi nur knapp.

Und jetzt der nächste Hammer: Jimi soll seiner Schwester noch nicht einmal zum Geburtstag gratuliert haben!