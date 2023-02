Jimi Blue Ochsenknecht: Fiese Klatsche für Ex Yeliz Koc!

Mittlerweile ist der Sohn von Natascha Ochsenknecht wieder glücklich vergeben an Rennfahrerin Laura-Marie Geissler. Die beiden haben sich an seinem 30. Geburtstag in Österreich kennengelernt. Plötzlich saß die Blondine an seinem Tisch. "Eigentlich haben wir uns ignoriert", erzählt Jimi jetzt im Interview mit der Zeitschrift "Bunte". Er wollte sich lieber auf seine Freunde konzentrieren, die extra für ihn angereist waren. "Wir haben uns in den nächsten Tagen aber trotzdem täglich gesehen. Dann bin ich abgereist und es herrschte einen Monat Funkstille, bis wir uns in München wiedergetroffen haben. Ab da war alles klar!"