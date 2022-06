Jimi Blue Ochsenknecht: Jetzt ergreift er endgültig die Flucht!

Diese Liebesstory ist vermutlich genauso geschwind vorangeschritten, wie die neue Freundin von Jimi Blue Ochsenknecht fährt - ziemlich schnell! Erst vor wenigen Woche (nämlich im April) stellte der Schauspieler der Öffentlichkeit seine neue Partnerin Laura-Marie Geissler vor. Die Rennfahrerin hat das Herz des Realitystars im Sturm erobert. Kein Wunder also, dass der Ex von Yeliz Koc alles in Berlin stehen und liegen lässt, um seinem neuen Glück in München nahe zu sein. Denn das ist der Wohnort der 23-Jährigen, und genau dahin will der Ochsenknecht-Sohn nun ziehen! Das berichtet zumindest "Tag24" unter Berufung auf der "Bild".

Für Jimi ist es zwar eine Rückkehr in die alte Heimat, denn dort wurde der ehemalige Kinderstar geboren und von Mama Natascha aufgezogen. Doch einer Person wird das wohl ganz und gar nicht gefallen. Yeliz Koc ist eh nicht gut auf den Vater ihrer kleinen Tochter Snow zu sprechen, doch diese Nachricht wird für die "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin das Fass zum Überlaufen bringen. Den scheinbar hat Papa Jimi das Interesse an seiner Tochter etwas verloren. Wie bitter für das kleine Mädchen!